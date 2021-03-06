Эксперт Минздрава сказал, кого следует повторно прививать от ковида

Повторную прививку от ковида стоит делать, если у человека после вакцинации не выработалось достаточно антител. Иммунный ответ может быть недостаточным после первого раза.

«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию», — сказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов на Конгрессе педиатров. Его слова привело РИА «Новости».

Он также дополнил, что таких людей нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания, рассказал Лиознов. Сложность, по мнению эксперта, заключается в том, что еще непонятны критерии, на основе которых можно прививать переболевших.

Политика вакцинации людей от коронавируса может привести к крушению Евросоюза. Из-за хаоса с поставками препаратов стали звучать призывы использовать российский «Спутник V». Об этом заявили читатели и журналист британской газеты Daily Mail.