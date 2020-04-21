    21 апреля 2020, 18:36

    Эксперт: мигрантам необходимо объяснить все меры безопасности во время пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Евгений Варшавер, руководитель Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС, в беседе с сайтом kp.ru рассказал, как обезопасить мигрантов во время пандемии коронавируса. Он сообщил, что им необходимо знать все о новом вирусе.

    Социолог заявил, что в основном мигранты — приезжие из Средней Азии. Они работают в сферах услуг, которые сейчас также действуют. Уйти на самоизоляцию они не могут, так как у них нет финансовой «подушки безопасности». Квартиру зачастую снимают по пять-шесть человек, то есть находятся в группе риска.

    Эксперт вместе с коллегами разработал памятки на узбекском, таджикском и киргизском языках — как обезопасить себя от заражения коронавирусом. По словам Варшавера, в инструкциях учтена специфика жизни мигранта в Москве, в помещениях с большим количеством людей.

    «Мы объясняем: если ты почувствовал себя плохо, отгородись от остальных простыней или шкафом. Пусть остальные соблюдают дистанцию. Так советуют эпидемиологи. Да, этот метод — не идеальный, но единственный возможный в таких условиях», — пояснил Варшавер.