Эксперт: мигрантам необходимо объяснить все меры безопасности во время пандемии

Социолог заявил, что в основном мигранты — приезжие из Средней Азии. Они работают в сферах услуг, которые сейчас также действуют. Уйти на самоизоляцию они не могут, так как у них нет финансовой «подушки безопасности». Квартиру зачастую снимают по пять-шесть человек, то есть находятся в группе риска.

Эксперт вместе с коллегами разработал памятки на узбекском, таджикском и киргизском языках — как обезопасить себя от заражения коронавирусом. По словам Варшавера, в инструкциях учтена специфика жизни мигранта в Москве, в помещениях с большим количеством людей.

«Мы объясняем: если ты почувствовал себя плохо, отгородись от остальных простыней или шкафом. Пусть остальные соблюдают дистанцию. Так советуют эпидемиологи. Да, этот метод — не идеальный, но единственный возможный в таких условиях», — пояснил Варшавер.