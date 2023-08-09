Общество 09 августа 2023, 12:04 Эксперт международной логистики Бондарева: кризис станет стимулом развития для отечественной фарминдустрии

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Нынешний мировой кризис с разрушениями в цепях поставок из-за санкций станет хорошим стимулом развития для отечественной фарминдустрии. Об этом рассказала эксперт международной логистики Мария Бондарева, сообщили«Дни.ру».

По словам специалиста, на фоне проблем с зарубежными поставками лекарств в России возрастет потребность развивать внутренние перевозки. Также в ближайшее время в стране появятся новые заводы, которые смогут обеспечить россиян локальными препаратами.

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Бондарева отметила, что ограничения России и Европы стали новым вызовом для наземных перевозок.