Общество 11 августа 2023, 22:38 Эксперт МЧС Бойко посоветовал накрывать аккумулятор в случае возгорания электросамоката

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Эксперт по пожарной безопасности МЧС по Подмосковью Виталий Бойко рассказал, что делать в случае возгорания электросамокатов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист отметил, что в первую очередь важно отключить электросамокат от сети, если находился на зарядке и был в помещении. Стоит накрыть его чем-то плотным, чтобы снизить доступ кислорода. Также стоит использовать углекислотный огнетушитель. Он дает возможность быстро ликвидировать огонь, написал сайт kp.ru.