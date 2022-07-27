Эксперт Мавричева рассказала, как эффективно справиться со страхом публичных выступлений
Упражнение под названием «публичный позор» поможет избавиться от страха выступать перед людьми. Об этом «ФедералПресс» рассказала тренер по ораторскому искусству Ана Мавричева.
Она уточнила, что данное упражнение направлено на адаптацию к стрессу.
«Со временем вы поймете, что никто на вас не смотрит, никому до вас нет дела. Так постепенно страх публичных выступлений начнет снижаться», — добавила тренер.
Мавричева порекомендовала каждый день, находясь в кругу людей, совершать «постыдные» поступки.
«С утра попробуйте пойти на работу с пятном на рубашке, в разной обуви, не краситься. Попробуйте сделать то, что будет вызывать у вас эмоции, из-за чего вы будете чувствовать себя некомфортно», — сказала она.
Также эксперт посоветовала читать книгу Галло «iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса» и Андерсона «TED TALKS. Слова меняют мир: первое официальное руководство по публичным выступлениям».