Эксперт: массового голода в России не будет

По его словам, зерно, которое является одним из основных товаров, ограничили в экспорте, поэтому его дефицит вряд ли возникнет.

«Насколько я знаю, и основные наши агрокомплексы, обеспечивающие производство свинины и курятины, работают нормально. По сахару у нас в прошлом году было перепроизводство, так что определенный запас думаю, сохранился», — предположил эксперт.

Также Фрумкин добавил, что «могут возникнуть проблемы в связи с тем, что границы закрыты, и на уборку овощей и фруктов не приедут граждане из стран СНГ», «но в принципе пока нет явных признаков, что производство базовых продуктов уменьшится».

«Сельскохозяйственное производство достаточно устойчиво, тем более что в сельском хозяйстве нет таких сильных ограничений по самоизоляции, как на заводах и в больших городах», — заключил он.