Общество 07 февраля 2024, 19:04 Эксперт маркетплейса Зуйков напомнил, что пленочный теплый пол нельзя устанавливать во влажных помещениях

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Пленочный теплый пол — один из самых простых вариантов, который можно установить дома самостоятельно без помощи профессионалов. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт маркетплейса «Рывок» Сергей Зуйков.

Он объяснил, что это достаточно бюджетный и удачный выбор, если помнить о ряде нюансов. Например, такой вариант не подходит для влажных помещений. Кроме того, над теплым полом не должно быть мебели, которая будет нагреваться или деформироваться. Наконец, нельзя устанавливать его под керамической плиткой или ламинатом с металлическими вставками.

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Из плюсов — пленочный теплый пол очень недорогой, и его можно остановить в локальной зоне.

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