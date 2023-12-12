Общество 12 декабря 2023, 18:46 Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Суркова: конденсат может портить подоконники

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Постоянное запотевание окон опасно, поскольку конденсат может испортить подоконники, мебель, окна и уплотнительный материал. Об этом сообщила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова в беседе с «Известиями».

По ее словам, причинами такого запотевания нередко становятся неисправная система вентиляции, поступление влаги из подвалов и крыш и продуваемые оконные рамы или дверные проемы. Это грозит появлением грибка.

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Избежать порчи окон и мебели помогут регулярное мытье стекол от пыли и грязи и проветривание помещения, сообщила Общественная Служба Новостей.