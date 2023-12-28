Общество 28 декабря 2023, 12:07 Эксперт магазина «ВсеИнструменты.ру» Соколов призвал отключать все гирлянды перед сном

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Перегрузка электросетей является одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники. Чтобы этого избежать, гирлянду необходимо выключать перед сном, сообщил «Известиям» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По его словам, с особой осторожностью стоит относиться к старым гирляндам, в силу износа провода и вилка могут быть повреждены. Перед использованием этого атрибута лучше проверить исправность провода.

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Все пиротехнические изделия и гирлянды Соколов посоветовал приобретать только в специализированных магазинах с лицензией на продажу. При покупке также важно обращать внимание на их срок годности, добавил он.