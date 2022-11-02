Эксперт Лукацкий заявил, что некоторые вредоносные программы маскируются под обычное ПО | 360°

Общество 02 ноября 2022, 12:52 Эксперт Лукацкий заявил, что некоторые вредоносные программы маскируются под обычное ПО

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Эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий с разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что зачастую вредоносные программы маскируются под обычное ПО, получая доступ к информации владельца смартфона.

Чаще всего злоумышленники начинают создавать клоны тех приложений, которые пользуются наибольшей популярностью у пользователей.

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“Часто вредоносной функциональностью обладают простые программы, например, игрушки, приложения для отслеживания погоды, календари или органайзеры", – объяснил Лукацкий.

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Для того, чтобы не нарваться на мошенников, эксперт посоветовал не скачивать программы с подозрительных сайтов.