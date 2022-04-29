Эксперт Лукацкий объяснил, как узнать об использовании хакерами вашего компьютера
Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, каким образом хакеры могут использовать ваш персональный компьютер. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, проще всего это сделать с помощью добычи криптовалюты. Человек может самостоятельно установить программы для майнинга на компьютер, чтобы получать дополнительный доход, однако хакеры благодаря этому софту «подсаживают» скрытые программы-майнеры на чужие устройства.
«Программы-майнеры занимаются тем, что используют ресурсы вашего компьютера для зарабатывания денег (путем майнинга биткоинов или другой криптовалюты, — ред.,) в пользу кого-то другого. Они не так опасны, как вредоносные программы, которые похищают или удаляют персональные данные, но все же», — сказал он.
Пользователь может понять о работе хакеров на своем компьютере по возросшей нагрузке на центральный процессор устройства. Это можно увидеть, если запустить диспетчер задач. Нормальная загрузка процессора не должна превышать 30-35%, в то время как программы для скрытого майнинга могут привести эту загрузку к 100%, резюмировал Лукацкий.