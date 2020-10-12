Эксперт: людям постоянно придется вакцинироваться от COVID-19

«При этом сама вакцина должна отвечать на изменения вируса, быть иммуногенной и помогать этот вирус нейтрализовывать», — заметила собеседница информагентства, добавив, что вакцины от COVID-19 нужно будет обновлять.

По ее словам, хорошо, когда есть несколько вакцин, поскольку появляется возможность выбора. По мнению Юминовой, от трех до пяти будет достаточно.