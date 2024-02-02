Общество 02 февраля 2024, 11:30 Эксперт Lamoda Горбашов: опытные атлеты могут устраивать пробежки даже в мороз

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Морозная погода зачастую срывает планы спортсменов, которые привыкли тренироваться на улице. В какую температуру безопасно выходить на пробежку зимой, рассказал руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, неподготовленному человеку лучше остаться дома при аномальных морозах.

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«Но главное не то, какая царит температура, а то, как вы одеты. Если вы имеете опыт в беге, можно заниматься и в -25 градусов, главное — правильно подобрать экипировку», — отметил эксперт.

Он также посоветовал разминаться и разогревать мышцы перед началом спортивных занятий на улице.