Эксперт Кузьменко назвал два варианта покупки подержанного смартфона

Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о том, где можно купить подержанные телефоны с гарантией, а также на что обращать внимание при выборе такого устройства. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, одним из самых надеждных и безопасных способов купить поддержанный телефон являются официальные магазины, которые занимаются продажей б/у техники. Также купить подержанный телефон можно на онлайн-площадках с частными объявлениями.

«Если пользователь решил сэкономить и пошел на онлайн-площадки, первое, что нужно проверить, — IMEI-номер (уникальный идентификационный номер, — ред.) на сайте производителя. Посмотрите, тот ли цвет, та ли модель устройства. Это поможет на первом этапе понять, не был ли телефон украден и пересобран. Перед покупкой важно максимально проверить все компоненты: внешние сколы, царапины, емкость батареи, состояние экрана, камеру, разъем для зарядки. Проверьте также связь, наличие сигнала. Если вас все устроит, то можно покупать. Но имейте в виду, что после вы уже не сможете предъявить продавцу никаких претензий», — сообщил Кузьменко.

В заключение эксперт посоветовал не приобретать слишком старые смартфоны, поскольку в них много уязвимостей, которыми пользуются мошенники.