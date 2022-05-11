Эксперт Кулагин перечислил смертельно опасные породы собак

Эксперт центра, который занимается проблемами безнадзорных животных, Александр Кулагин перечислил самые опасные породы собак. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, наиболее злыми и угрожающими являются доберманы и ротвейлеры.

«Опасны любые собаки крупных пород. Доберманы пинчеры всегда побеждают в драке. Плюс психика у них может быть как у психопатов. К этим породам стоит относиться осторожно, зная все это. А немецкая овчарка — собака рабочая. И если она сидит дома на диване, у нее съезжает крыша», — отметил Кулагин.

Эксперт добавил, что не менее «серьезными» являются ротвейлеры. Их нельзя злить и подпускать к ним слишком близко детей. Собаки, которые постоянно находятся в вольере, часто ведут себя агрессивно по отношению к детям.

Ранее стало известно, что в поселке Советский в Крыму два ротвейлера насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.