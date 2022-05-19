Эксперт Кручинский дал советы по продаже квартиры во время кризиса

Председатель Совета директоров агентства недвижимости МИАРД Павел Кручинский рассказал о том, стоит ли инвестировать деньги в недвижимость во время кризиса. Об этом написал «ФедералПресс».

«Если человек владеет юридическими навыками и знаниями, то ему не требуется помощь при покупке или продаже недвижимости. Если таких умений нет, то следует обратиться к специалистам. Важно помнить, что покупка или продажа недвижимости — ответственный процесс. Подводных камней очень много: надо привести в порядок все документы, проверить историю объекта. У нас были случаи, когда банки давали одобрение, а на финише отказывали, поскольку не были учтены интересы третьих лиц. При этом задаток покупатели отдали, а собственник квартиры его потратил», — сказал он.

Кручинский отметил, что сейчас благоприятное время для того, чтобы продавать жилье, конвертировать полученные рубли в валюту и зафиксироваться в низкой цене, а впоследствии получить дельту от роста цены доллара.