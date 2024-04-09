Общество 09 апреля 2024, 12:35 Эксперт космической отрасли Максимовский: российская миссия к Венере может состояться в 2031 году

Читать 360tv в

Российская сторона планирует миссию к Венере. Оптимистичным сроком начала реализации проекта можно считать 2031 год, сообщил эксперт космической отрасли Владимир Максимовский в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, в советское время было много запусков автоматических межпланетных станций серии «Венера». Аппараты совершали посадку на поверхность и выдерживали там по несколько десятков минут.

Реклама

«На поверхности огромное давление и около 500 градусов Цельсия. Это основная проблема длительности пребывания на Венере спускаемых аппаратов», — отметил Максимовский.

Он добавил, что сейчас планируется отправка „Венеры-Д“ и проходит подготовка эскизного проекта.