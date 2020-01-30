Эксперт: климатические изменения трансформируют все сельское хозяйство

«Естественно, если температура будет повышаться, севернее будут появляться места, где виноград будет расти лучше, чем до этого», — заметил специалист.

По его мнению, вместе с климатическими изменениями трансформируется все сельское хозяйство. Изменится тип земледелия и выращиваемые сорта подсолнечника, кукурузы, пшеницы. Вместе с виноградом будут перемещаться и сады. По словам Поповича, в России земли хватит на все.