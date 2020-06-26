Эксперт: кинопаркинг может стать популярным в России

По данным телеканала «Царьград», он уверен, это может быть удобным, так как зритель может настроить под себя систему кондиционирования в машине во время просмотра фильма.

«В вечернее время это привлечет дополнительных покупателей как в сами торговые центры, так и положительно отразится на репутации в целом. Такая коллаборация уже была бы интересна и выгодна всем», — считает эксперт.