Эксперт: кинопаркинг может стать популярным в России
Кинопаркинг может набрать популярность в России после открытия кинотеатров. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на директора Института театра, кино и телевидения Университета «Синергия» Евгения Цвимадзе.
По данным телеканала «Царьград», он уверен, это может быть удобным, так как зритель может настроить под себя систему кондиционирования в машине во время просмотра фильма.
«В вечернее время это привлечет дополнительных покупателей как в сами торговые центры, так и положительно отразится на репутации в целом. Такая коллаборация уже была бы интересна и выгодна всем», — считает эксперт.