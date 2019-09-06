Эксперт: киевские власти виноваты в энергетическом кризисе на Украине

«По-моему, на прошлой неделе отчитались, что катастрофически не хватает угля, и это в стране, которая объявила блокаду Донбассу, которая считает, что Россия с ней воюет, а это два источника угля», — напомнил специалист.

Он задался вопросом, узнала ли киевская верхушка, покупая уголь за тридевять земель (Колумбия, Южная Африка, Пенсильвания), подходит ли это топливо под технические характеристики украинского оборудования.

Марцинкевич призвал руководство Незалежной задуматься и перестать играть в «политические игры».