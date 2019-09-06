Эксперт: киевские власти виноваты в энергетическом кризисе на Украине
Главред издания «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич возложил ответственность за энергетический кризис в Незалежной на киевские власти, которые из-за политических принципов покупают уголь у Колумбии, когда у них под боком находятся два источника сырья (Донбасс и Россия). Специалиста процитировало «Утро.ру».
«По-моему, на прошлой неделе отчитались, что катастрофически не хватает угля, и это в стране, которая объявила блокаду Донбассу, которая считает, что Россия с ней воюет, а это два источника угля», — напомнил специалист.
Он задался вопросом, узнала ли киевская верхушка, покупая уголь за тридевять земель (Колумбия, Южная Африка, Пенсильвания), подходит ли это топливо под технические характеристики украинского оборудования.
Марцинкевич призвал руководство Незалежной задуматься и перестать играть в «политические игры».