21 февраля 2024, 11:27
Эксперт Каспарова посоветовала предложить обменяться контактами, если забыли имя собеседника
Если во время первого знакомства человек понял, что забыл имя собеседника, есть несколько способов его узнать. Об этом Life рассказала эксперт по речевому этикету, тренер по голосу и речи Седа Каспарова.
Она посоветовала предложить обмен контактами. Тогда человек может дать свою визитку. Или просто вручить свой телефон, чтобы человек самостоятельно вбил номер, а вместе с ним часто добавляют и имя.
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Также, отметила эксперт, можно представить собеседнику еще кого-то. Вполне вероятно, что он захочет в ответ назвать свое имя.
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