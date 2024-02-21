Общество 21 февраля 2024, 11:27 Эксперт Каспарова посоветовала предложить обменяться контактами, если забыли имя собеседника

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Если во время первого знакомства человек понял, что забыл имя собеседника, есть несколько способов его узнать. Об этом Life рассказала эксперт по речевому этикету, тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

Она посоветовала предложить обмен контактами. Тогда человек может дать свою визитку. Или просто вручить свой телефон, чтобы человек самостоятельно вбил номер, а вместе с ним часто добавляют и имя.

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Также, отметила эксперт, можно представить собеседнику еще кого-то. Вполне вероятно, что он захочет в ответ назвать свое имя.

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