Эксперт Карташова рассказала, смогут ли азиатские лекарства заменить западные | 360°

09 ноября 2022, 16:27
Эксперт Карташова рассказала, смогут ли азиатские лекарства заменить западные
Эксперт Карташова: лекарственные препараты из Индии давно продаются в России
Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова рассказала, смогут ли лекарства из Азии заменить европейские и американские на российском рынке. Ее слова передала «Вечерняя Москва».
Как заметила Карташова, индийские лекарства давно и при этом успешно продаются в России. По своему качеству они не уступают западным аналогам.
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«По качеству к ним претензий нет. Они входят в средний и ниже среднего ценовой сегмент», — отметила эксперт.
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Она предупредила, что азиатские фармацевтические компании будут поставлять в Россию не оригинальные лекарства, а аналоги запатентованных в Европе и США формул, поэтому покупателям необходимо внимательно изучать составы.
Индия
Лекарства
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