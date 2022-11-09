Эксперт Карташова рассказала, смогут ли азиатские лекарства заменить западные | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:27 Эксперт Карташова рассказала, смогут ли азиатские лекарства заменить западные Эксперт Карташова: лекарственные препараты из Индии давно продаются в России

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Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова рассказала, смогут ли лекарства из Азии заменить европейские и американские на российском рынке. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как заметила Карташова, индийские лекарства давно и при этом успешно продаются в России. По своему качеству они не уступают западным аналогам.

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«По качеству к ним претензий нет. Они входят в средний и ниже среднего ценовой сегмент», — отметила эксперт.

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Она предупредила, что азиатские фармацевтические компании будут поставлять в Россию не оригинальные лекарства, а аналоги запатентованных в Европе и США формул, поэтому покупателям необходимо внимательно изучать составы.