Эксперт Юрий Юдич прокомментировал идею продажи вина в интернете

Весной 2022 года в некоторых городах России может начаться эксперимент по продаже вина онлайн с доставкой «Почтой России». Руководитель группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич прокомментировал новшество в эфире радио Sputnik.

Сама идея хороша тем, что поддержит маленькие российские винодельческие хозяйства, у которых нет возможности поставлять свою продукцию через крупные торговые сети. Однако продажу вина онлайн и доставку его почтой непросто осуществить технически, считает эксперт.

«Это вопрос „Почты России“, как она справится с задачей. Потому что логистика для многих вин достаточно непростая: нужны холодильные условия, особый вид транспортировки, это бьющийся товар и так далее. Будем смотреть, как задача будет исполнена», — сказал Юдич.