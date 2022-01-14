Эксперт Ястребцев посоветовал убирать живую елку до Старого Нового года
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев посоветовал россиянам убирать живую елку до Старого Нового года. По его словам, это идеальный срок для дерева, поскольку потом в нем может появиться плесень. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«Дольше, чем до Старого Нового года, живые елки лучше не держать. Во-первых, они начнут массово осыпаться, особенно в условиях квартиры, где очень сухой воздух. Во-вторых, если ель стоит в воде, то на ней к этому времени уже может появиться плесень. Выбросить елку можно в обычный мусорный контейнер или большой контейнер для стройматериалов. Это экологически чистый материал, как выбросить деревянный ящик. На свалке ель перегниет, и со временем от нее не останется и следа», — сказал он.
По словам президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, ель лучше не выбрасывать, а сдать в пункты переработки. Хвойное дерево можно отнести в зоопарк, так как животные с большим удовольствием поедают еловые ветки.