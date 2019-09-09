Иностранцы научили россиян культурно пить на стадионах

Ораз Дурдыев отметил, что с годами люди меняются. По его словам, на стадионах присутствовала публика, которая показала, как культурно можно потреблять спиртное.

«Люди меняются. За 14 лет достаточно большой период времени прошел. Была другая культура потребления. Сейчас действительно та публика, которая присутствовала на стадионах, во многом была международной и показала нам, как цивилизованно это можно делать. Наверное, надо чуть с большим доверием относиться к нашим болельщикам и к нашим людям. Мы цивилизованные», — сказал Дурдыев.

По его словам, в России можно принять мировую практику продажи пива на стадионах. Запрет на распространение на них пива действует в России с 2005 года.

«Тогда были беспорядки, которые случились после поражения сборной России во время ЧМ. Действительно, с этого времени многое поменялось, культура потребления в нашей стране поменялась, законодательство изменилось. Прошедший ЧМ по футболу, где была впервые за долгое время апробирована продажа пива на стадионах, показала, что на данном этапе мы гораздо о более цивилизованной культуре потребления можем говорить», — отметил Ораз Дурдыев.

Он считает, что мировую практику продажи пива на стадионах уже можно применить в России.