Общество 10 января 2023, 17:50 Эксперт Илья Массух заявил, что россияне смогут полностью перейти на отечественные платформы

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Россияне вскоре могут полностью отказаться от зарубежных онлайн-сервисов и перейти на отечественные. Об этом «Ридусу» рассказал глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух.

По его мнению, эта тенденция уже довольно четко прослеживается. Люди, недовольные нарушением своих прав, стали отказываться от западных сервисов. Еще одной причиной эксперт называет предвзятую модерацию.

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С другой стороны, по его словам, в России достаточно своих платформ, которые полностью закрывают потребности пользователей.

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«Россия имеет линейку онлайн-продуктов, которые способны заменить популярные западные сервисы. Это и поисковики, и социальные сети, и системы распространения контента, различных товаров и так далее. Кроме того, в России были запущены несколько магазинов онлайн-приложений, совершенствуются видеохостинги», — подчеркнул Илья Массух.