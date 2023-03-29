Общество 29 марта 2023, 18:01 Эксперт Игорь Ящук рассказал, кому будет выгодна отмена роуминга в ЕАЭС

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Отмена роуминга в странах-участника ЕАЭС будет выгодна как для простых людей, так и для представителей бизнеса. Об этом ИА НСН рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук.

Он считает, что против могут выступить только телеоператоры. Но им придется ставить национальные интересы выше своих. Эксперт считает, что стороны смогут договориться. Потому что выгода в международном масштабе очевидна.

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«Это будет выгодно двум сторонам. В рамках расширения развития бизнеса, в рамках коммуникации между людьми. В основу я бы поставил экономические связи, улучшение товарооборота, все-таки это цифровая экономика, мы сможем более легко и просто между собой коммуницировать», - подчеркнул Игорь Ящук.

Напомним, Россия отменит роуминг со странами-членами ЕАЭС, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Планируется, что это произойдет в 2025 году.

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