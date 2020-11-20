Эксперт: «идеальная» зарплата россиян не могла вырасти вдвое

По данным исследования, сейчас среднестатистическая желаемая зарплата москвича — 182 тысячи рублей, а петербуржца — 169 тысяч.

Иванов выразил мнение, что данные опроса не верны. Либо там есть ошибка, либо это просто случайно получившийся результат в конкретно этом исследовании.

«Возможно, здесь имеется в виду желаемый совокупный доход на семью. Пандемия не могла наложить столь серьезный отпечаток, чтобы зарплатные ожидания за четыре месяца выросли более чем вдвое», — пояснил он.