Эксперт: «идеальная» зарплата россиян не могла вырасти вдвое
Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал результаты опроса, согласно которым, желаемая зарплата россиян выросла примерно в два раза. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным исследования, сейчас среднестатистическая желаемая зарплата москвича — 182 тысячи рублей, а петербуржца — 169 тысяч.
Иванов выразил мнение, что данные опроса не верны. Либо там есть ошибка, либо это просто случайно получившийся результат в конкретно этом исследовании.
«Возможно, здесь имеется в виду желаемый совокупный доход на семью. Пандемия не могла наложить столь серьезный отпечаток, чтобы зарплатные ожидания за четыре месяца выросли более чем вдвое», — пояснил он.