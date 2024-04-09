09 апреля 2024, 12:27
Эксперт hh.ru Данина: Чукотка и Ивановская область попали в топ регионов с острым дефицитом кадров
Главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности сервиса hh.ru Наталья Данина перечислила регионы РФ с острым дефицитом кадров. Слова специалиста опубликовало Ura.ru.
Она отметила, что больше всего нехватка работников ощущается на Чукотке, в Ивановской и Владимирской областях. В список также попали Еврейский автономный округ и Курганская область.
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Серьезный недобор сотрудников замечен в сфере розничной торговли, медицине, автомобильном бизнесе, добавила Данина. Также зафиксирован дефицит рабочего и обслуживающего персонала.
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