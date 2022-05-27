Эксперт Group-IB Кравцов оценил атаки хакеров на российские банки

Руководитель отдела исследования цифровых рисков компании Group-IB Яков Кравцов прокомментировал атаки зарубежных хакерских групп на российские банковские ресурсы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

Эксперт считает, что даже несмотря на всевозможные кибератаки, банки по-прежнему остаются надежным местом для хранения денег.

«Банковские системы в России очень надежные, даже в современных условиях. Внутри государства вряд ли какие-либо проблемы будут у пользователей, поэтому самый безопасный способ хранения денег в нашей стране — это все-таки банк. Как бы там ни было, кредитная организация берет на себя обязательство, что средства никуда не исчезнут, а значит, будут доступны в любой момент», — сообщил Кравцов.

Если есть опасения по поводу хранения средств, эксперт предлагает разделить их между двумя финансовыми организациями. В случае, если один из банков подвергнется кибератаке, часть ваших денег будет сохранена, заключил эксперт.