Эксперт Грошева рассказала, эффективно ли вкладывать накопления в недвижимость | 360°

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Эксперт Грошева рассказала, эффективно ли вкладывать накопления в недвижимость

Надежда Грошева: самая подходящая недвижимость для сдачи в аренду — «однушка»

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, главный редактор издания «Моифинансы.рф» Надежда Грошева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, выгодно ли вкладывать накопленные деньги в объекты недвижимости.

Эксперт объяснила, что вложения могут окупиться в том случае, если вы будете сдавать объект недвижимости в аренду, а затем продадите его, когда он станет дороже цены при покупке.

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«Самая подходящая недвижимость для сдачи в аренду — „однушка“ около метро на окраине. Это относительно небольшой вход и постоянный спрос со стороны тех, кто арендует квартиру», — отметила Грошева.

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Она добавила, что многие россияне рассматривают такое вложение как пенсионный капитал. При этом эксперт подчеркнула, что в краткосрочной перспективе банковский вклад будет эффективнее недвижимости. Он может принести более высокий доход.

Недвижимость

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