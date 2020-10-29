Эксперт: государство обязывает заниматься Северным морским путем

«Государство обязывает заниматься СМП. В данный момент идет динамика грузопотока по СМП. Однако СМП рано сравнивать со Суэцким каналом, так как за день по данному водному пути проходит столько груза, сколько по СМП проходит за год», — обратил внимание специалист.

Он напомнил, что ледоколы являются теми средствами, которые позволяют обеспечить по СМП грузоперевозки. Сейчас в России насчитывается до восьми атомных ледоколов.