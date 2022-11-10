Общество 10 ноября 2022, 12:08 Эксперт Горбачев рассказал, могут ли снять с места пассажира за сверхнормативную ручную кладь Виктор Горбачев: это частная инициатива аэропорта Шереметьево, и вряд ли ее поддержат

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Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал инициативу аэропорта Шереметьево не допускать на рейсы пассажиров со сверхнормативной ручной кладью.

По словам эксперта, это нарушение всех законодательных и нормативно-правовых документов.

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«Если каждый аэропорт будет выставлять свои предложения, получится черт знает что, а не перевозка пассажиров. Авиакомпании тоже не имеют права что-то менять — есть прописанные нормы багажа и ручной клади», — добавил Горбачев.

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Он считает, что вряд ли данная история получить продолжение, поскольку это частная инициатива аэропорта Шереметьево.