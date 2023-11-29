Общество 29 ноября 2023, 19:14 Эксперт Гильдии отельеров Колесников заявил о росте спроса на отели в новогодние праздники

Читать 360tv в

В России в 2023 году спрос на размещение в отелях на новогодние праздники существенно вырос по сравнению с показателями прошлых лет. Об этом сообщил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей КолесниковОбщественной Службе Новостей.

По словам эксперта, гостиницы Москвы и Подмосковья очень плотно заполнены с 1 по 5 января. Также спросом среди россиян пользуются отели в Санкт-Петербурге, Калининграде и санатории курортов Кавминвод.

Реклама

При этом новогоднее бронирование в этом году обойдется путешественникам на 20% дороже по сравнению с прошлогодними показателями, добавил Колесников.