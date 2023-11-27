Общество 27 ноября 2023, 18:09 Эксперт «Гильдии Маркетологов» Березин посоветовал не доверять непроверенным онлайн-магазинам

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При покупке товаров в онлайн-магазинах следует проявлять особую внимательность и не доверять сомнительным и непроверенным сайтам. Об этом сообщил президент «Гильдии Маркетологов» Игорь Березин в беседе с Pravda.ru.

По словам эксперта, риски нарваться на мошенничество или даже на криминал повышаются при покупке товаров у продавцов, не зарегистрированных в популярных маркетплейсах.

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Покупатель в случае возникновения каких-либо проблем сможет предъявить претензию только обладателям организованной торговой точки, отметил Березин.