Общество 02 апреля 2024, 11:27 Эксперт ФРЦЭ Клименко: борьба с мошенниками в Сети фактически не ведется на международном уровне

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На сегодняшний день на международном уровне отсутствует какая-либо борьба с действующими в Сети злоумышленниками. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, фишингом часто занимаются интернациональные команды, что усложняет изобличение мошенников. При этом у так называемой компьютерной мафии нет национальности, все участники группировки ориентированны исключительно на деньги.

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«Если Интерпол еще как-то работает, и даже сейчас выдают преступников — убийц, насильников, воров, то на уровне компьютеров — полная беда. Никакого базового сотрудничества нет, есть только разговоры на эту тему», — отметил Клименко.