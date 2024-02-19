Общество 19 февраля 2024, 16:18 Эксперт Федерации профсоюзов Захаренкова: за работу в ночное время положена компенсация в повышенном размере

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Сотруднику полагается повышенная компенсация за каждый час работы в ночное время, с 22:00 до 06:00 часов. Об этом сообщила замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, надбавка должна составлять не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за 60 минут работы. Ее размер обычно указывают в коллективном, трудовом договоре или локальном нормативном акте.

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При этом к работе в ночное время не могут привлекать беременных женщин и несовершеннолетних, отметила Захаренкова.