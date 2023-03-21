Общество 21 марта 2023, 15:46 Эксперт Екатерина Курбатова рассказала, из какого материала получаются лучшие когтеточки для котов

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Чтобы сохранить мебель и обои в целости, котам нужно купить когтеточку, и при ее выборе важно учитывать ряд моментов. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Она отметила, что приспособление следует покупать достаточно большое. Если речь идет о вертикальной стойке, то ее высота должна позволять питомцу вытянуться во весь рост. Кроме того, когтеточку нужно выбирать устойчивую, чтобы кошка не опрокинула ее.

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Горизонтальную когтеточку советуют брать пошире, так животному будет удобнее.

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«При выборе когтеточки нужно отталкиваться от размера кошки. Высота столбика должна быть не менее 70 см для взрослых кошек, а для котят можно выбрать поменьше. Также можно ориентироваться на характер питомца», — сказала Екатерина Курбатова.

Лучшим материалом для изделия считается сизаль. Он достаточно грубый, но когти за него не цепляются. И коты очень любят его царапать.

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