Эксперт: единая цена на сигареты избавит рынок от минимальных игроков

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России Подробнее

«Предложенный депутатами минимум не убьет конкуренцию в целом. Она будет сохраняться для легальных производителей табака <...> Законопроект уберет минимальных игроков, которые нарушают производство», — заявил Королев.

Эксперт подчеркнул, что цена на пачку сигарет складывается из учета цены на фольгу, фильтр и табак. Цены на первые два компонента не сильно отличаются. Однако табак может стоить по-разному, в зависимости от его производителя. Низкие цены на сигареты могут свидетельствовать о низком качестве продукции и нарушениях.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что в России предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Таким образом планируется снизить доступность табачных изделий и избавить рынок от контрабанды.