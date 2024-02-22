Общество 22 февраля 2024, 18:53 Эксперт EdgеЦентр Липов: самым распространенным способом заражения смартфона вирусом является загрузка приложений

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Чаще всего смартфоны заражаются вирусами через закаченные приложения. Об этом изданию Lenta.ru рассказал директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов.

Пользователю стоит насторожиться, если к нему поступают запросы на доступ к личным данным или другие подозрительные действия. Признаком вируса может быть и назойливая реклама, написал «ФедералПресс».

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Липов отметил, что если приложение не выполняет своих функций, а лишь просит ввода личных данных и логинов от карт, то оно является пустышкой. От установки подобных приложений стоит отказаться.