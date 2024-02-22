22 февраля 2024, 18:53
Эксперт EdgеЦентр Липов: самым распространенным способом заражения смартфона вирусом является загрузка приложений
Чаще всего смартфоны заражаются вирусами через закаченные приложения. Об этом изданию Lenta.ru рассказал директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов.
Пользователю стоит насторожиться, если к нему поступают запросы на доступ к личным данным или другие подозрительные действия. Признаком вируса может быть и назойливая реклама, написал «ФедералПресс».
Реклама
Липов отметил, что если приложение не выполняет своих функций, а лишь просит ввода личных данных и логинов от карт, то оно является пустышкой. От установки подобных приложений стоит отказаться.
Смартфоны
Реклама
Реклама