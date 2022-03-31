Эксперт Дробиз: российские пивоварни компенсируют объем зарубежного пива за 1-2 года

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что российские пивоварни смогут компенсировать объем импортной продукции за один-два года. Об этом сообщила газета «Взгляд».

По данным сайта utro.ru, компания Heineken заявила об уходе из России и передаче бизнеса сторонним лицам. Дробиз уверен, что из этого ничего не выйдет.

«Покупателей этого бизнеса нет в России. Так что Heineken долго будет искать покупателя, компания все равно будет продолжать работать, производство-то будет происходить на заводах», — заявил он.

Также он отметил, что в случае полного ухода зарубежных компаний, российские производители смогут компенсировать объем их продукции за один-два года.