Эксперт Дробиз рассказал в преддверии Нового года, как распознать контрафактный алкоголь

Перед новогодними праздниками россияне начинают активно закупаться алкогольной продукцией. О том, как не нарваться на некачественные спиртные напитки, рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, передала «Вечерняя Москва».

При выборе алкогольной продукции следует обращать внимание на наличие обязательных марок и на их качество. Каждая марка должна иметь свою степень защиты.

«Если алкоголь не контрафактный, то можно увидеть на федеральной специальной марке переливающуюся голограмму с гербом Российской Федерации, а также металлизированную полосу. На обратной стороне марки должны иметься коричневые водяные знаки», — пояснил специалист.

Он добавил, что магазины, торгующие алкоголем, должны быть подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

«По сути, это база учета каждой бутылки легального алкоголя. И при поставке товара сотрудники торговых точек получают документы системы ЕГАИС, накладные с идентификационными номерами партии в электронном виде», — отметил эксперт.

Такая система рассчитана на то, чтобы исключить продажу контрафактного алкоголя. Если продукция легальная, то покупателю должны выдать на кассе два чека: кассовый и чек с QR-кодом. Последний можно отсканировать в приложении «Антиконтрафакт Алко». Если нарушений не выявлено, тогда продукция соответствует всем стандартам.