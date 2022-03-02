Эксперт Достов рассказал, как россиянам избежать проблем с Apple Pay и Google Pay

Председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», главный научный сотрудник СПбГУ Виктор Достов заявил, что избежать проблем при попытках совершить платеж с помощью Apple Pay или Google Pay можно в том случае, если вернуться к оплате покупок и услуг с помощью пластиковых карт. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Насколько я понимаю ситуацию, основная проблема на данный момент локализована в платежных системах, связанных со смартфонами. Эти системы завязаны на токенизацию (технология обмена конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент (токен), — ред.), которая является внешним сервисом, и она в банках, оказавшихся в санкционном списке, может быть заблокирована извне. Все, что связано с платежами по пластиковым карточкам, должно быть локализовано внутри страны. За несколько лет в этом смысле была проделана большая работа, поэтому карточки должны продолжать работать независимо от санкций и позиции международных платежных систем», — сообщил он.

Помимо пластиковых карт стоит иметь при себе наличные деньги. Российская платежная система Mir Pay сейчас также имеет некоторые риски. Например, возможна ситуация, когда Google или Samsung начнут убирать приложение, связанное с платежами через карту «Мир». Если приложение есть на телефоне прямо сейчас, то оно продолжит работать. Уже есть идеи, чтобы начать разрабатывать собственную платежную систему в России, заключил Достов.