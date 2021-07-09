Эксперт допустила снижение цен на отдых в Египте

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова обсудила с ИА Ura.ru стоимость отдыха на египетских курортах после запуска чартерных рейсов.

«Египет пока с достаточно доступными ценами, даже дешевле, чем Турция. Вдвоем на две недели можно за 100 тысяч рублей улететь. Это текущие цены», — уточнила Осипова.

По его словам, при запуске чартерных рейсов цены могут упасть в два раза. За 50 тысяч рублей можно будет отдохнуть в трехзвездочной гостинице.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин добавил, что сейчас стоимость отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле начинается от 80 тысяч рублей за неделю.

«Осенью весной и зимой это будет одним из самых популярных направлений, так как нет определенности в открытии стран Юго-Восточной Азии», — заметил он.