Эксперт допустил спад ВВП России на 4,2% в 2020 году
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко спрогнозировал, что к концу года ВВП России может потерять только 4,2%. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии», — допустил специалист.
Он заметил, что российская экономика во многом зависит от цен на сырье и снижение экспорта нефти. «Политика сегодня» добавила, что более благоприятный сценарий возможен в том случае, если стоимость барреля нефти будет на уровне 50 долларов.