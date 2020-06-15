Эксперт допустил спад ВВП России на 4,2% в 2020 году

«Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии», — допустил специалист.

Он заметил, что российская экономика во многом зависит от цен на сырье и снижение экспорта нефти. «Политика сегодня» добавила, что более благоприятный сценарий возможен в том случае, если стоимость барреля нефти будет на уровне 50 долларов.