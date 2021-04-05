Эксперт допустил снижение цен на жилье в 2021 году

Вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности Оскар Рацин обсудил с РИА «Новости» цены на жилую недвижимость в нынешнем году.

«Пока льготная ипотека работает, она будет, конечно поддерживать рынок, но, наверное, темпы роста будут понемногу снижаться, и рынок будет искать новый баланс. Мы за стабилизацию и спокойный рост, потому что он не позволяет формирование опасных «пузырей», — цитирует Рацина ИА Nation News.

Он заметил, что за последние несколько лет в поддержку рынка жилья сыграла не только льготная ипотека, но и ситуация с рублем и недообеспеченность квадратными метрами.