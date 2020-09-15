Эксперт допустил, что 2020 год может стать для Рунета самым кризисным

«Есть самый негативный сценарий, по которому мы не вырастем вообще, то есть выйдем в ноль. Это прям катастрофа. Привыкли на десятки процентов расти, а тут ноль. А некоторые сегменты вообще провалятся», — допустил собеседник издания.

Он напомнил, что в первом квартале наблюдался рост. Если он будет и в четвертом квартале, то включится ряд экономических механизмов, которые позволят отрасли вырасти.

«Тогда есть прогноз, такой осторожный, что мы вырастем на 6–10% по итогам года. Но это для нас все равно кризис», — добавил специалист.