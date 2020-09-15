Эксперт допустил, что 2020 год может стать для Рунета самым кризисным
Директор РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергей Плуготаренко рассказал порталу NEWS.ru, что нынешний год может стать для российского интернета самым кризисным.
«Есть самый негативный сценарий, по которому мы не вырастем вообще, то есть выйдем в ноль. Это прям катастрофа. Привыкли на десятки процентов расти, а тут ноль. А некоторые сегменты вообще провалятся», — допустил собеседник издания.
Он напомнил, что в первом квартале наблюдался рост. Если он будет и в четвертом квартале, то включится ряд экономических механизмов, которые позволят отрасли вырасти.
«Тогда есть прогноз, такой осторожный, что мы вырастем на 6–10% по итогам года. Но это для нас все равно кризис», — добавил специалист.