Эксперт Денисова рассказала, когда ребенка можно познакомить с гаджетами

Эксперт фирмы Philips Xenium Лена Денисова, в каком возрасте и в каких количествах детям можно пользоваться гаджетами. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она объяснила, что многое зависит от возраста ребенка. Например, детям до двух лет вообще не стоит давать смартфоны и планшеты. Детям дошкольного возраст стоит установить ограничение на час в день.

Ребенок школьного возраста без смартфона уже вряд ли сможет обойтись. Но лучше обговорить с ним, что пользоваться им следует только дома, чтобы не отвлекаться на уроках. В школу лучше носить кнопочный телефон, который не жалко потерять.

С подростком стоит обсудить, каким именно приложениями он пользуется, а также объяснить ему, почему нельзя сидеть в телефоне или планшете слишком долго. Кроме того, можно придумать правила насчет мест и ситуаций, в которых нельзя пользоваться смартфоном. Например, во время приемов пищи, в ванной и за час до сна.

Денисова уточнила, что отвлечь детей от гаджетов можно более интересными занятиями. Например, игрой. При этом важно проводить с ребенком как можно больше времени.