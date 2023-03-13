13 марта 2023, 18:11
Эксперт Денис Кусков объяснил, почему невыгодно покупать технику Apple за границей
Многие россияне стремятся купить технику Apple во время поездок за границу, но в текущих обстоятельствах это не очень выгодно. Об этом ИА НСН рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По его словам, компания Apple не будет продлевать договоры с российскими сервисными центрами. А это существенно увеличит сроки ремонта телефона и других гаджетов.
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«Если вы приобретаете самостоятельно телефон где-нибудь в Турции во время отдыха, или покупаете его через параллельный импорт, вы, по сути, покупаете его не у компании. И это, наверное, благое дело, что Apple все-таки обеспечивает гарантийный ремонт — она могла бы просто сказать „нет“ и все», — отметил Денис Кусков.
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Он добавил, что ремонт может составить до месяца, а, может, и дольше. Это будет зависеть от того, как быстро в сервисном центре найдут комплектующие для гаджетов.
Гаджеты
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