Эксперт: дефицита товаров для домашних животных в России не будет

Цены на корма для животных в последние месяцы взлетели, а некоторые корма и вовсе пропали с полок магазинов. В интервью «ФедералПресс» Виталий Улыбин, совладелец компании, производящей корма для животных, рассказал, почему россияне могут не беспокоиться, что кормить питомцев будет нечем.

«После начала спецоперации на рынке зоотоваров наблюдался дефицит, когда был запрет импортных продуктов. На сегодняшний день продукция начала поставляться на российский рынок, но цена выросла в разы. Поэтому зоомагазины остро нуждаются в российских поставщиках, чьи корма для животных не уступали бы по качеству, но при этом цена была бы ниже», — отметил Улыбин.

Рынок товаров для домашних животных в России развивается постоянно, а производителей стимулирует конкуренция с Китаем, который также поставляет очень много товаров в Россию, добавил специалист.